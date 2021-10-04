У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ – КМДА

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ порівняно із попереднім тижнем на 10,9%. Як повідомили у Київміськадміністрації, зареєстровано майже 16 тисяч хворих (за 39-й тиждень 2021 року).

«Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 28,3%... Так, дітей захворіло – 8375 (зростання на 3,9%), дорослих – 7544 особи (зростання на 19,3%). У структурі захворюваності діти становлять 52,6%, а на попередньому тижні – 56%. Із них 49,7% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4163 випадки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до медзакладів за останній тиждень госпіталізовано 603 людини, із них 107 дітей.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в епідемічний сезон грипу 2021-2022 років очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2, які були торік.