В Україну можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини від грипу – Ляшко 

Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини в Україну, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провело певну підготовчу роботу. І виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцини проти грипу на територію нашої держави. У нас ніколи такого не було. Але хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти», – сказав міністр.

Він додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції.

«В Австралії досліджували, як у них циркулював грип під час епідемії коронавірусної хвороби. У південній півкулі – циркулює грип раніше, а потім переходить на північну півкулю. То вони показали, що під час циркуляції коронавірусної хвороби грип був витіснений з циркуляції. І на це ряд факторів впливало, у тому числі і карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, зокрема: дистанція, маски, дезінфекція і антисептична обробка рук. Це все впливає, у тому числі на стримування епідемії грипу», – сказав Ляшко.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що вакцинуватися потрібно і від грипу, і від COVID-19.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в епідемічний сезон грипу 2021-2022 років очікується циркуляція штамів B/Washington, H1N1 та H3N2, які були торік.​