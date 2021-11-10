Бельгія залишила в’їзд відкритим для повністю вакцинованих українців – Кулеба

В’їзд до Бельгії відкритий для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 листопада.

Так він прокоментував попередні повідомлення в медіа про обмеження в’їзду до цієї країни для українців.

«Зрада відміняється. Бельгія зберегла можливість в’їзду для українців, які повністю вакцинувалися», – написав міністр у своєму твітері.

Раніше він також повідомляв, що низка країн Європейського Союзу дозволяють українцям в’їзд за умови проходження повного курсу вакцинації препаратами, визнаними в блоці. Це: Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія.

В’їзд до Кіпру можливий за умов вакцинації або негативного тесту на коронавірусу. Чехія та Хорватія не змінювали умов в’їзду.

Напередодні дані МЗС України свідчили, що в’їзд до Бельгії для громадян України можливий тільки в разі, якщо мета поїздки є «поважною».

Європейський союз 9 листопада офіційно підтвердив виключення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей країн у звʼязку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу.