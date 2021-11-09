Бельгія обмежила в’їзд для українців

Влада Бельгії обмежила в’їзд для громадян України: у країну не можна буде потрапити навіть при повній вакцинації від COVID-19 за відсутності поважної мети для поїздки, свідчать оновлені 9 листопада дані на сайті Міністерства закордонних справ України.

«Громадянам України, які подорожують з України, дозволено в’їзд до Королівства Бельгія у разі якщо мета поїздки є «поважною», – йдеться в повідомленні.

Серед таких поважних причин є, зокрема, такі: людина є громадянином Бельгії, має посвідку на проживання там чи одружена з громадянином Бельгії, виконує гуманітарну місію, забезпечує транспортні перевезення.

У липні цього року Бельгія відкрила кордони для громадян України, згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.

Європейський союз 9 листопада офіційно підтвердив виключення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей країн у звʼязку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу.

5 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після виключення України з «зеленого списку» ЄС «тотального закриття» кордонів Євросоюзу не буде.

«Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців», – написав Кулеба у твітері.

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. За добу 8 листопада була зафіксована рекордна смертність від цієї хвороби за весь час пандемії, померли 833 пацієнти. Якщо брати до уваги число смертей на 100 тисяч людей, Україна перебуває на першому місці у світі, за абсолютними показниками Україну випереджає Росія.