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Новини | Коронавірус

Бельгія дозволила в’їзд українцям за рекомендацією Євросоюзу – Кулеба

Пасажир в аеропорту Брюсселя, червень 2020 року

Бельгія відкрила кордони для громадян України згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу. Про це 18 липня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Прапор Бельгії Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше», – написав міністр у своєму твітері.

Посли країн Європейського союзу 14 липня схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки. До цього списку вперше увійшла Україна.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

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При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.

Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)
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Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)

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