У Росії за добу померли від COVID-19 787 людей

У Росії за минулу добу, 16 липня, померли від коронавірусної інфекції нового типу 787 людей. Це на 12 людей менше, ніж 15 липня, коли жертвами COVID-19 стали 799 людей.

Число підтверджених випадків зараження в Росії зросло за добу на 25 116, загальна кількість зафіксованих випадків за час пандемії склала 5 933 115.

До Росії прийшов штам коронавірусу «дельта», який швидко поширюється. Понад 10 регіонів оголосили обов’язкову вакцинацію для окремих груп працівників. Майже 30 мільйонів росіян (це понад 20% населення) отримали перший компонент вакцини, повідомив міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко.