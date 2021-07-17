Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

У Росії за добу померли від COVID-19 787 людей

Уперше понад 700 смертей від COVID-19 у Росії зареєстрували 6 липня. Відтоді показник нижче цієї позначки не опускався

У Росії за минулу добу, 16 липня, померли від коронавірусної інфекції нового типу 787 людей. Це на 12 людей менше, ніж 15 липня, коли жертвами COVID-19 стали 799 людей.

Число підтверджених випадків зараження в Росії зросло за добу на 25 116, загальна кількість зафіксованих випадків за час пандемії склала 5 933 115.

До Росії прийшов штам коронавірусу «дельта», який швидко поширюється. Понад 10 регіонів оголосили обов’язкову вакцинацію для окремих груп працівників. Майже 30 мільйонів росіян (це понад 20% населення) отримали перший компонент вакцини, повідомив міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG