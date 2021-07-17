Тисячі росіян вийшли на заборонену владою релігійну акцію

У російському місті Єкатеринбург у ніч на 17 липня адепти Російської православної церкви вийшли на хресну ходу в пам’ять про розстріл родини останнього російського імператора Миколи II. Захід не був дозволений владою через пандемію. Однак місцевий митрополит заявив, що проігнорує заборону, а після літургії вночі в суботу заявив, що учасники вирушать туди, «куди велить їхнє серце».

Царська хресна хода відбувається в місті в ніч з 16 на 17 липня з початку 1990-х років – від Храму на Крові, побудованого на місці розстрілу, до Ганіної Ями, де, імовірно, були поховані останки царської родини. Відстань між цими точками становить близько 25 кілометрів. Цього року губернатор Свердловської області Євген Куйвашев оголосив, що захід не погоджений владою через зростання захворюваності.

Він навів за приклад ходу минулого року, коли, за його словами, на заході заразилися кілька людей, які «тяжко перенесли хворобу».

Після повідомлення влади про скасування заходу митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євгеній (Кульберг) опублікував пост у своєму телеграм-каналі, де заявив, що традиція народної ходи «переросла рамки так званих «заходів» і стала для десятків тисяч людей священною». Він заявив, що однозначно піде до Ганіної Ями, закликавши, проте, віруючих «вживати максимальних заходів щодо захисту власного життя і життя оточуючих».

13 липня заступник губернатора регіону Павло Креков заявив, що влада не затримуватиме учасників ходи. «Але ми закликаємо всіх подумати про власне здоров’я», – сказав він.

На фотографіях із заходу видно, що більшість учасників не носили маски і не дотримувалися рекомендованої лікарями дистанції.

Згідно з даними оперативного штабу боротьби з поширенням COVID-19, від середини червня майже щодня в Свердловській області фіксується зростання кількості хворих.