Росія: від COVID-19 помер режисер стрічок «Москва сльозам не вірить» та «Ширлі-мирлі»

У Москві внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, помер російський кінорежисер Володимир Меньшов. Про це йдеться у повідомленні «Мосфільму».

Володимир Меньшов народився у Баку (на той час – Азербайджанська РСР, – ред.). Закінчив школу-студію МХАТ імені Немировича-Данченка, а також ВДІК.

У 1981 році знята ним стрічка «Москва сльозам не вірить» отримала «Оскара» у категорії «найкращий фільм іноземною мовою». Серед знятих ним картин також: «Любов та голуби», «Ширлі-Мирлі» та інші. В якості актора знався у понад 120 фільмах.

Меньшов підтримував політику президента Володимира Путіна щодо України, зокрема, окупацію Криму. Також виступав за приєднання до Росії окупованих територій Донбасу, а у 2016 році СБУ перевіряла інформацію про передачу ним 1 мільйона рублів незаконному збройному угрупованню «ДНР».

У 2016 Меньшову на 5 років заборонили в’їзд в Україну.