У Росії помер актор і музикант Петро Мамонов

У Росії у віці 70 років помер засновник рок-групи «Звуки Му», актор Петро Мамонов, йдеться в повідомленні у його інстаграм-акаунті.

1 липня стало відомо, що Мамонова госпіталізували у реанімацію через COVID-19. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Петро Мамонов у 80-х роках став відомий як рок-музикант, у 1988 році дебютував у фільмі «Голка» з Віктором Цоєм у головній ролі. Грав у виставах та в кіно. У 2006 році отримав приз російської премії «Ніка» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Острів».

У грудні 2020 року Петра Мамонова не пустили в Україну через відвідування анексованого Криму. У 2017 році він потрапив в базу «Миротворця» через кримські гастролі.