Україна вилучена з «зеленого» списку ЄС щодо COVID-19 – офіційно

Європейський союз 9 листопада офіційно підтвердив виключення України з рекомендованого списку безпечних для подорожей країн у звʼязку з поширенням коронавірусної інфекції нового типу. Повідомлення про це розмістив 9 листопада офіційний сайт Європейської ради.

Разом із Україною з переліку безпечних країн вилучений Сінгапур.

5 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після виключення України з «зеленого списку» ЄС «тотального закриття» кордонів Євросоюзу не буде.

«Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців», – написав Кулеба у твітері.

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується. За добу 8 листопада була зафіксована рекордна смертність від цієї хвороби за весь час пандемії, померли 833 пацієнтів. Якщо брати до уваги число смертей на 100 тисяч людей, Україна перебуває на першому місці у світі, за абсолютними показниками Україну випереджає Росія.