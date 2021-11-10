Нова хартія стратегічного партнерства закріпить на роки підтримку України з боку США – Кулеба у Вашингтоні

Підписання нової хартії стратегічного партнерства України та США на десятиріччя вперед закріпить підтримку України з боку США, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба українським ЗМІ по прибуттю до Вашингтона.

«У ній (хартії – ред.) є низка положень щодо протидії російській агресії, які нам було принципово важливо зафіксувати. Це свідчить про абсолютну незворотність американської політики підтримки України у протидії російській агресії. Документ зацементує американську політику на роки вперед і повністю зніме будь-які занепокоєння. Підтримка України з боку США залишиться абсолютно непорушною щонайменше на наступні десять років», – сказав Кулеба.

Він уточнив, що на всіх зустрічах будуть три наскрізні теми: безпека України, зокрема у контексті напруженості на сході та в Білорусі; енергетична безпека, зокрема в контексті «Північного потоку-2»; економічний розвиток – залучення американських інвестицій, більше торгівлі між державами.

Нинішнє засідання Комісії стратегічного партнерства Кулеба назвав підсумком насиченого року в українсько-американських відносинах.

«Це буде сильна та яскрава подія. Підписання нової хартії структурує наші двосторонні відносини відповідно до сучасних реалій. Ми зосередимо увагу на протидії російській агресії, економічному розвитку України, успішному втіленні реформ у нашій державі», – підсумував Кулеба.

У голови МЗС України, крім зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном, будуть зустрічі в Пентагоні та Раді національної безпеки США, зустрічі з експертними колами та американськими ЗМІ.