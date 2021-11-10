Блінкен прийме українську делегацію для поновлення переговорів про стратегічне партнерство

Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 листопада має зустрітися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні з метою продемострувати підтримку України адміністрацією Джо Байдена перед російською агресією, а також підштовхнути Київ до проведення підтримуваних Заходом реформ.

Переговори Блінкена з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими високопосадовцями є продовженням домовленості, досягнутої між президентом Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським у вересні про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства США та України.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що для Сполучених Штатів та України це важливий механізм, який «дозволяє спілкуватися та співпрацювати за спільними пріоритетами з широкого кола питань». Прайс зазначив, що зустріч 10 листопада та інші контакти є «важливою можливістю підтвердити нашу прихильність і підтримку незалежності України, її суверенітету і територіальної цілісності, у тому числі перед російською агресією, що триває».

Вашингтон надав дипломатичну та політичну підтримку та зброю Україні. Водночас Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Київ наголосив на важливості зусиль з боротьби із корупцією та проведення реформ.

Під час одноденного засідання комісії делегації на високому рівні працюватимуть за трьома напрямами стратегічного партнерства: безпека та протидія російській агресії, демократія та верховенство закону, а також економічні перетворення, сказав раніше Кулеба.

Дмитро Кубела очолює делегацію, до якої входять заступник міністра економіки та торговий представник Тарас Качка, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

«Україна стикається з двома проблемами: агресія ззовні, що виходить із Росії, і, по суті, агресія зсередини, що виходить від корупції, олігархів та інших, які ставлять свої інтереси вище за інтереси українського народу», – сказав Блінкен під час візиту в Україну у травні. Блінкен тоді сказав Кулебі, що Вашингтон «працюватиме з вами і продовжуватиме зміцнювати вашу демократію, будувати інститути, просуватиме реформи проти корупції».

Напередодні візиту Дмитро Кулеба заявив, що це буде вже третя повноцінна зустріч глав зовнішньополітичних відомств України та США у цьому році.

Комісія стратегічного партнерства Україна-США відновить роботу після кількох років перерви.