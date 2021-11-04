Кулеба назвав дату проведення з Блінкеном засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США 

Зміцнення стратегічного партнерства зі США, особливо у галузі безпеки, входить до ключових пріоритетів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, заявив на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«10 листопада ми з державним секретарем Ентоні Блінкеном проведемо у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства», – повідомив Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що Комісія стане «драйвером» розвитку партнерства України та США. Він зауважив, що нова Хартія стратегічного партнерства відповідає спільним викликам, які нині стоять перед Україною та США, зміцнює трансатлантичну єдність.

«Готовність Вашингтона до якісно нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна користується довірою та є одним з ключових союзників США у регіоні», – сказав Кулеба.

Він зауважив, що на порядку денному засідання Комісії будуть питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

«2021 рік став новою точкою відліку для відносин України та США. Ми залишили позаду період турбулентності та ведемо планову, системну роботу над зміцненням стратегічного партнерства», – зауважив він.

Кулеба назвав посилення співпраці зі США також позитивним сигналом для інвесторів.

Комісія стратегічного партнерства Україна-США відновить роботу після кількох років перерви.