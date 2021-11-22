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Розгромлені крамниці та автівки у вогні: Європа спалахнула антиковідними протестами – відео

Розгромлені крамниці та автівки у вогні: Європа спалахнула антиковідними протестами – відео
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Розгромлені крамниці та автівки у вогні: Європа спалахнула антиковідними протестами – відео

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На тлі антикоронавірусних обмежень, що поволі посилюють європейські країни, в Євросоюзі спалахнули протести. В Австрії на вулиці виходили незгодні з запровадженням локдауну, що діє там відсьогодні.

У Бельгії мітингували супротивники більш жорстких заходів, як-от: обов’язкові маски для всіх, кому понад 10 років. Протести в Брюсселі завершилися серйозними сутичками з поліцією, що призвело до травм і правоохоронців, і демонстрантів, та затримань. Та найбільш жорсткі протести вже кілька днів поспіль тривають у Нідерландах. Там громили вітрини крамниць і палили поліцейські автівки. Місцева влада назвала акції «оргією насилля», а тих, хто його влаштовував, – «ідіотами». У ВООЗ заявили: якщо обмеження зараз не посилювати, то до березня коронавірус у Європі може забрати більш як пів мільйона життів.

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