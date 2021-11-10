Із 9 грудня перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, розширять – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 стане обов’язковим із 9 грудня, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, додадуться співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави,.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації, пояснили у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини.