Невакцинованих учителів і чиновників від сьогодні відсторонятимуть від роботи

З 8 листопада нещеплених від СOVID-19 працівників освіти і посадовців відсторонятимуть від роботи, йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів України.

Раніше уряд оприлюднив перелік представників професій, які підлягають обов’язковій вакцинації.

Так, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

– центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

– місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

– закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

У МОЗ раніше пояснили, що педагоги та інші категорії з цього переліку, які мають медичні протипоказання до вакцинації, мають отримати відповідну довідку у сімейного лікаря, решта без вакцини будуть відсторонені без збереження заробітної плати.

Після появи відповідного наказу серед громадськості були окремі заяви, що він є дискримінаційним.

Наприкінці минулого тижня у Міносвіти повідомляли, що повний цикл щеплення від COVID-19 отримали майже 835 тисяч вихователів дитсадків, учителів шкіл, профтехучилищ, коледжів, викладачів університетів та інших працівників закладів освіти.