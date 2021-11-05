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Поліомієліт наступає. Чим небезпечне це інфекційне захворювання?

Випадки паралічу внаслідок інфікування поліомієлітом в Україні виявили вперше за 15 років

Поліомієліт шириться Україною. На початку жовтня на цю інфекційну недугу захворіла півторарічна дитина на Рівненщині. Згодом хворобу виявили у 12-річної дівчинки на Закарпатті. Дітей паралізувало. В обох випадках батьки відмовились від щеплень через релігійні переконання.

Випадки паралічу внаслідок інфікування поліомієлітом в Україні виявили вперше за 15 років. Така ситуація – наслідок низького рівня охоплення дітей щепленням.

За офіційними даними, лише 53% дітей отримали вакцину проти поліомієліту. Це вкрай мало, зауважив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, адже для формування в державі колективного імунітету кількість вакцинованих має бути 95%.

Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) за 8 місяців 2021 року
Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) за 8 місяців 2021 року

Ситуація в регіонах

Нині кожна з областей має усі шанси стати місцем поширення вірусу, кажуть медики, проте найбільш загрозлива ситуація склалась у:

  • Херсонській
  • Харківській
  • Закарпатській
  • Івано-Франківській областях.

Вищий рівень вакцинованих у

  • Києві
  • Кіровоградській
  • Сумській
  • Черкаській
  • Волинській областях

На Рівненщині, де вперше виявили випадок інфікування, активізували імунізацію дітей від поліомієліту. Хоча, за словами місцевих медиків, трагедія з маленькою дитиною не суттєво вплинула на ставлення батьків до щеплень – вони і далі зволікають з вакцинацією своїх дітей.

Що за хвороба?

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє вірус поліо. Він вражає нервову систему, може призводити до паралічу або смертельних випадків.

  • Найпоширеніші джерела зараження – брудні руки, інфіковані побутові предмети, іграшки, їжа та вода.
  • На початках недуга може протікати безсимптомно, що зменшує шанси хворого на одужання.
  • Хворіти можуть як дорослі, так і діти. Але найвразливіша група – невакциновані малюки до 5 років. Відтак лікарі радять проводити щеплення з перших місяців життя.
  • Вакцину від поліомієліту винайшли у 1955 році.

Але, незважаючи на ефективність та безпечність і доступність вакцини, не всі батьки вакцинують своїх дітей навіть сьогодні, пише у фейсбуці народний депутат, експертка в сфері захисту прав пацієнтів Ольга Стефанишина.

Чи достатньо вакцин?

Завдяки вакцинації, до 2014 року кількість випадків інфікування вірусом вдалося скоротити на 99%, йдеться у повідомленні Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Але поки вірус існує хоча б в одній точці світу, заразитися ним ризикують усі, хто не отримав усіх щеплень.

Дефіциту вакцини від поліомієліту в Україні немає, але є спротив або вагання щодо щеплення з боку батьків, каже колишній головний педіатр України Ганна Горбань в коментарі Радіо Свобода. Часом буває фізично складно організувати вакцинальну кампанію у прифронтових районах.

Ганна Горбань
Ганна Горбань

«Медичний контроль в зоні проведення бойових дій майже відсутній. Складно підтримувати там адекватний рівень медичної допомоги. Епідемічна ситуація, зокрема, з поліомієлітом становить не меншу загрозу, ніж самі бойові дії», – зауважує лікарка.

Відмова від вакцин може повернути людству епідемії – відео
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Відмова від вакцин може повернути людству епідемії – відео

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Чому відмовляються від щеплень?

Кілька десятиліть тому держава зруйнувала довіру пацієнтів до вакцинації, припустившись помилок у питанні якості вакцин і їхніх постачальників, визнає Ганна Горбань.

Діти, які б могли прожити щасливе життя, отримують інвалідність. Бо батьки не подбали вчасно про їхнє здоров’я
Ганна Горбань

«Переконати людей щепитися вкрай важко. От і виходить, що інтелектуально збережені діти, які б могли прожити щасливе життя, отримують інвалідність. Бо батьки не подбали вчасно про їхнє здоров’я», – каже вона.

На сумну картину з поліомієлітом вплинули і потужні й свідомо організовані антивакцинальні кампанії. При всій повазі до демократії, наголошує педіатр, питання щеплення не можна пускати на самоплив, в русло вибору людей. Цими проблемами мають опікуватися професіонали, в інакшому випадку це призводить до катастрофічних наслідків.

Поліомієліт в Україні
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Поліомієліт в Україні

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    Надія Константінова

    На Радіо Свобода з 1999 року. Закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Шевченка. Займалася правозахисною і соціальною тематикою. Була редактором спільного проєкту Радіо Свобода і «Нашого Радіо» «Звуки життя», згодом «Лінія уваги» на «Радіо Мелодія».

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