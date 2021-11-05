Поліомієліт наступає. Чим небезпечне це інфекційне захворювання?

Поліомієліт шириться Україною. На початку жовтня на цю інфекційну недугу захворіла півторарічна дитина на Рівненщині. Згодом хворобу виявили у 12-річної дівчинки на Закарпатті. Дітей паралізувало. В обох випадках батьки відмовились від щеплень через релігійні переконання.

Випадки паралічу внаслідок інфікування поліомієлітом в Україні виявили вперше за 15 років. Така ситуація – наслідок низького рівня охоплення дітей щепленням.

За офіційними даними, лише 53% дітей отримали вакцину проти поліомієліту. Це вкрай мало, зауважив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, адже для формування в державі колективного імунітету кількість вакцинованих має бути 95%.

Ситуація в регіонах

Нині кожна з областей має усі шанси стати місцем поширення вірусу, кажуть медики, проте найбільш загрозлива ситуація склалась у:

Херсонській

Харківській

Закарпатській

Івано-Франківській областях.

Вищий рівень вакцинованих у

Києві

Кіровоградській

Сумській

Черкаській

Волинській областях

На Рівненщині, де вперше виявили випадок інфікування, активізували імунізацію дітей від поліомієліту. Хоча, за словами місцевих медиків, трагедія з маленькою дитиною не суттєво вплинула на ставлення батьків до щеплень – вони і далі зволікають з вакцинацією своїх дітей.

Що за хвороба?

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє вірус поліо. Він вражає нервову систему, може призводити до паралічу або смертельних випадків.

Найпоширеніші джерела зараження – брудні руки, інфіковані побутові предмети, іграшки, їжа та вода.

На початках недуга може протікати безсимптомно, що зменшує шанси хворого на одужання.

Хворіти можуть як дорослі, так і діти. Але найвразливіша група – невакциновані малюки до 5 років. Відтак лікарі радять проводити щеплення з перших місяців життя.

Вакцину від поліомієліту винайшли у 1955 році.

Але, незважаючи на ефективність та безпечність і доступність вакцини, не всі батьки вакцинують своїх дітей навіть сьогодні, пише у фейсбуці народний депутат, експертка в сфері захисту прав пацієнтів Ольга Стефанишина.

Чи достатньо вакцин?

Завдяки вакцинації, до 2014 року кількість випадків інфікування вірусом вдалося скоротити на 99%, йдеться у повідомленні Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Але поки вірус існує хоча б в одній точці світу, заразитися ним ризикують усі, хто не отримав усіх щеплень.

Дефіциту вакцини від поліомієліту в Україні немає, але є спротив або вагання щодо щеплення з боку батьків, каже колишній головний педіатр України Ганна Горбань в коментарі Радіо Свобода. Часом буває фізично складно організувати вакцинальну кампанію у прифронтових районах.

«Медичний контроль в зоні проведення бойових дій майже відсутній. Складно підтримувати там адекватний рівень медичної допомоги. Епідемічна ситуація, зокрема, з поліомієлітом становить не меншу загрозу, ніж самі бойові дії», – зауважує лікарка.

Чому відмовляються від щеплень?

Кілька десятиліть тому держава зруйнувала довіру пацієнтів до вакцинації, припустившись помилок у питанні якості вакцин і їхніх постачальників, визнає Ганна Горбань.

Діти, які б могли прожити щасливе життя, отримують інвалідність. Бо батьки не подбали вчасно про їхнє здоров’я

«Переконати людей щепитися вкрай важко. От і виходить, що інтелектуально збережені діти, які б могли прожити щасливе життя, отримують інвалідність. Бо батьки не подбали вчасно про їхнє здоров’я», – каже вона.

На сумну картину з поліомієлітом вплинули і потужні й свідомо організовані антивакцинальні кампанії. При всій повазі до демократії, наголошує педіатр, питання щеплення не можна пускати на самоплив, в русло вибору людей. Цими проблемами мають опікуватися професіонали, в інакшому випадку це призводить до катастрофічних наслідків.