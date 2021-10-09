МОЗ: на Рівненщині додатково імунізують дітей від поліомієліту, невакцинованих не допустять до навчання

У Рівненській області проведуть додаткові тури вакцинації дітей від поліомієліту після виявлення випадку захворювання на території регіону, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області.

Як йдеться в повідомленні, впродовж 14 днів – з 11 по 22 жовтня в області відбудеться невідкладний «нульовий» тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ на території області, де зафіксовано випадок, для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів й охоплювати усе населення області цієї вікової групи.

«Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, щоб захистити від інфікування. До того ж маємо результати від ВООЗ, які ідентифікують це як спалах і вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані», – заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Комісія ТЕБ і НС також ухвалила рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання, для них забезпечать інші форми навчання, кажуть у МОЗ.

За даними міністерства, по Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 року є недостатнім, за вісім місяців вакцинували 53% дітей.

За таких темпів, заявляють у МОЗ, до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95% не вдасться.

Низькі рівні охоплення щепленнями в таких областях України: в Херсонській – 40,7%, Івано-Франківській – 42,2 %, Закарпатській – 43,1 %, Запорізькій – 46,2 %, Харківській – 46,5 %, в Одеській і Київській областях – 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській – по 48,5 %, у Рівненській – 48,9 %.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу і воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

У жовтні в Україні підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області, хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). За даними МОЗ, батьки свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.