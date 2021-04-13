ЦГЗ: в Україні існують високі ризики поширення поліомієліту

Оперативний центр із реагування на надзвичайні ситуації Центру громадського здоров’я попереджає про високі ризики поширення поліомієліту в Україні.

Зазначається, що у Таджикистані зафіксували випадки гострого в’ялого паралічу у дітей, інфікованих циркулюючим дериватом вакцинного поліовірусу типу 2 (cVDPV2). Щоб зупинити поширення поліомієліту у країні провели загальнонаціональну кампанію імунізації, аби всі діти, які пропустили щеплення, могли їх надолужити та були захищені від захворювання й можливого настання паралічу в разі контакту з вірусом.

У ЦГЗ повідомили, що, за даними ВООЗ та ЮНІСЕФ, у Таджикистані планове охоплення щепленнями проти поліомієліту сягало близько 96 відсотків у 2019-му році, та перевищувало 90 відсотків у 2020-му. Тоді як у Україні рівень охоплення вакцинацією є недостатнім – 83 відсотки, що й збільшує ризик поширення поліомієліту.

«За оцінками Європейської регіональної комісії із сертифікації ліквідації поліомієліту є ризик передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу в 41 країні регіону. Ризик в Україні було віднесено до категорії високих. За таких умов надзвичайно важливо підтримувати високий рівень охоплення щепленнями. Адже це єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту. Шістьох доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя», – наголосили у ЦГЗ.

Там додали, що в Україні є ефективні вакцини від поліомієліту у достатній кількості.

У ВООЗ зазначають, що розповсюдження вірусу припиниться, якщо в країні буде вакциновано понад 95 відсотків людей.

Як наголошують у ЦГЗ, захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина й дорослий. Найбільш сприйнятливі до вірусу — діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

При одужанні після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м’язів не відновлюється.

У ЦГЗ наголошують, що вакцинація – єдина можливість вберегтися від недуги та ускладнень, які вона спричиняє.