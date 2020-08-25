Африку оголосили вільною від дикого поліовірусу

Африканська регіональна комісія з сертифікації оголосила Африку вільною від дикого вірусу поліомієліту.

Поліомієліт зазвичай вражає дітей до п’яти років, часом призводячи до незворотного паралічу. Якщо хвороба вражає дихальні шляхи, пацієнт може померти.

Як повідомляє ВВС, двадцять п’ять років тому поліовірус паралізував тисячі дітей в Африці. Тепер же захворювання зустрічається тільки у Афганістані та Пакистані.

Остання африканська країна, яку оголосили вільною від дикого поліомієліту, стала Нігерія – менш ніж десять років тому на цю країну припадало понад половина всіх випадків захворювання у світі. Щоб подолати хворобу, у Нігерії провели масштабну кампанію з вакцинації. Лікарям доводилося діставатися віддалених та небезпечних районів країни, незважаючи на загрозу з боку бойовиків. Деякі медики були вбиті.

Зазначається, що у світі ліквідовано два з трьох штамів дикого поліовірусу. Африка здолала останній, з тих що залишився.

Наразі імунізовано понад 95% населення Африки.

Зараз в Африці залишається тільки вірус поліомієліту вакцинного походження, цього року було виявлено 177 випадків захворювання. Ця форма вірусу є рідкісною – вона мутує з оральної вакцини проти поліомієліту та поширюватися у недостатньо вакцинованих спільнотах. ВООЗ зафіксувала випадки захворювання у Нігерії, Демократичній республіці Конго, Центральноафриканській республіці та Анголі.

9 липня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що станом на травень лише 30% дітей першого року життя отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту.