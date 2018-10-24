МОЗ у день боротьби з поліомієлітом: рівень охоплення щепленнями в Україні досить низький

Міністерство охорони здоров’я заявляє про доволі низький рівень охоплення щеплення проти поліомієліту в Україні. У МОЗ повідомили, що такі спостереження – за підсумками дев'яти місяців цього року.

Якщо такі темпи будуть зберігатись до кінця року, то рівень охоплення щепленнями дітей досягне лише 62% при рекомендованому ВООЗ рівні в 95%, заявляють у міністерстві.

Тому МОЗ України закликає батьків вчасно вакцинувати дітей від поліомієліту і надолужити пропущені щеплення.

24 жовтня – Міжнародний день боротьби з поліомієлітом.

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Ліків від поліомієліту не існує, а для того, щоб запобігти захворюванню, дитина має отримати чотири щеплення до 18 місяців, а також пройти ревакцинацію у віці 6 та 14 років.

За даними медиків, найбільш вразливими до поліомієліту є діти до п'яти років, саме тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

У 70% випадків поліомієліт протікає безсимптомно, що робить хворобу особливо небезпечною для оточуючих. Наслідки поліомієліту можуть бути вкрай серйозними: при одужанні після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м’язів не відновлюється, а ураження дихальних м’язів часто призводить до смерті.