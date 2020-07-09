МОЗ: у травні лише 30% дітей першого року життя мали необхідні щеплення від поліомієліту

Міністерство охорони здоров’я заявляє про зниження рівня імунізації в Україні, особливо серед дітей, через пандемію коронавірусу.

Як заявив під час онлайн-брифінгу 9 липня очільник МОЗ Максим Степанов, зокрема, станом на травень лише 30% дітей першого року життя отримали всі три дози вакцини для профілактики поліомієліту.

«За попередньою інформацією, рівень імунізації у червні дещо виріс, проте залишається недостатнім», – повідомили у МОЗ.

Міністр Степанов закликав батьків проводити імунізацію відповідно до графіку обов’язкових щеплень.

У МОЗ уже раніше висловлювали занепокоєння зниженням рівня вакцинації в Україні під час пандемії.

Минулого року через низьке охоплення вакцинацією Україна увійшла до 5-ки країн, де зафіксовано найбільше випадків захворювання на кір.