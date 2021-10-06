В Україні офіційно підтверджено випадок поліомієліту в маленької дитини – МОЗ

В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів другого типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання. Перші симптоми проявились 1 вересня, вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Система охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду одразу спрацювала за протоколом та міжнародними стандартами: випадок зареєстрували як підозру на поліо – гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин. В області вже працює команда епідеміологів та вірусологів», – повідомили у МОЗ.

Повідомляється, що наразі триває пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи.

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Поліомієліт – гостре інфекційне захворювання, поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 році є недостатнім, кажуть у МОЗ. За 8 місяців року – 53%.