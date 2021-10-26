МОЗ закликає вакцинувати від поліомієліту дітей, які пропустили щеплення

У Міністерстві охорони здоров’я закликали батьків вакцинувати від поліомієліту дітей, які пропустили щеплення. У відомстві нагадали, що цього місяця поліомієліт став причиною паралічу у невакцинованої півторарічної дитини на Рівненщині.

«Зараз вкрай важливо говорити про поліомієліт, адже він вперше за багато років повернувся до України. І поки триває епідеміологічне розслідування цього випадку, під загрозою – всі невакциновані діти до 5 років. Поліомієліт може спричиняти параліч на все життя, а іноді – призвести до смерті. Я закликаю батьків не ризикувати здоров’ям своїх дітей. Перевірте вакцинальний статус дитини , і якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили з якихось причин, зверніться до сімейного лікаря чи педіатра і надолужте їх», – звернувся заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років.

У жовтні в Україні підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області, хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). За даними МОЗ, батьки свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

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Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу і воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.