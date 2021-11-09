Влада Сінгапуру не оплачуватиме лікування невакцинованим від COVID-19

Уряд Сінгапуру з 8 грудня не оплачуватиме лікування від коронавірусної інфекції нового типу громадянам, які вирішили не вакцинуватися, повідомив міністр охорони здоровʼя країни Онг Е Кунг.

«МОЗ має стягувати плату за медичні рахунки пацієнтів із COVID-19, які могли вакцинуватися, але відмовилися це робити», – сказав міністр.

Обмеження не стосуватиметься дітей віком до 12 років і тих, хто не може зробити щеплення з медичних причин.

Як повідомляє видання The Straits Times, за останній місяць дві третини пацієнтів похилого віку в Сінгапурі, які опинилися в реанімації, не мають щеплень від COVID-19.

Вакцинація від COVID-19 у Сінгапурі розпочалася наприкінці грудня минулого року. Першими вакцину компаній Pfizer та BioNTech почали отримувати медпрацівники та люди похилого віку. Пізніше в країні також було схвалено вакцину американської компанії Moderna.

За даними міністерства охорони здоровʼя на 8 листопада, добовий приріст хворих у Сінгапурі становить 2470 людей, померло девʼять пацієнтів. Повний курс вакцинації пройшли 85% населення, ще 18% ревакцинувалися.