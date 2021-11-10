Росія вдруге поспіль оновила рекорд смертності від COVID-19

За добу 9 листопада в Росії від коронавірусної інфекції нового типу померли 1239 людей, повідомляє оперативний штаб у Москві (Росія включає до цих даних і відомості з окупованого Криму). Це новий рекорд за весь час пандемії, попередній (1211 померлих) був зафіксований за добу 8 листопада.

Росія за абсолютними показниками є світовим лідером за смертністю від COVID-19. Якщо ж брати до уваги число смертей на 100 тисяч людей, на першому місці залишається Україна, де 9 листопада була зафіксована смерть 816 пацієнтів із цією хворобою.

За попередню добу в Росії виявили 38 058 нових випадків COVID-19, це менше за рекордні показники, які перевищували 40 тисяч на добу. Загальна кількість інфікованих у Росії, включно з анексованим Кримом, наближається до 9 мільйонів, померли, за офіційними даними, понад 250 тисяч хворих.