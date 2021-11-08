За перший тиждень листопада в Україні зроблено понад 1,6 млн щеплень проти COVID-19 – МОЗ

Минулої доби проти COVID-19 в Україні вакциновано 85 083 людини. За даними Міністерства охорони здоров’, одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані – 33 480 людей.

Згідно з повідомленням, від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини, з них отримали одну дозу – 11 406 282 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 344 335 щеплень.

За даними МОЗ, за перший тиждень листопада в Україні зроблено понад 1,6 мільйона щеплень. 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.