17 областей перебувають у «червоній» зоні, в одній динаміка «дещо покращується» – нарада в ОП

Нині 17 областей України перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дати змогу регіону одним із перших вийти з «червоної» зони. Про це йшлося на селекторній нараді 8 листопада під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба голови держави.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тисячі нових випадків за добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб. Водночас, за словами очільника уряду, можна говорити про «деяку стабілізацію» за показником госпіталізацій: 34,5 тисяч минулого тижня і 34,3 тисячі – тижнем раніше.

При цьому на нараді констатували, що в Києві зберігається тенденція до зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію і наголосили на необхідності забезпечення стабільного постачання кисню у столичні лікарні.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 3 мільйони людей, 72,5 тисяч померли.