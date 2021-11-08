За тиждень поліція відкрила понад 100 проваджень через підробну COVID-документацію

За тиждень з 1 до 8 листопада поліція відкрила 118 кримінальних проваджень через підробну COVID-документацію, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, за вказаний період було оголошено 20 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень за фактом підробки COVID-документації. Крім того, протягом тижня до суду було скеровано 20 проваджень.

За даними правоохоронців, зокрема, на Прикарпатті правоохоронці викрили медпрацівницю, яка вносила недостовірні дані про СOVID-вакцинацію, а на Закарпатті – виявили схему продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19.

Нещодавно уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та користування підробленими COVID-сертифікатами.