Поліція повідомила про виявлення в «Борисполі» 17 підроблених COVID-сертифікатів

В аеропорту «Бориспіль» за два дні правоохоронці виявили 17 COVID-сертифікатів з ознаками підробки, повідомила пресслужба поліції Київської області.

«Так, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відкрили кримінальні провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

22 жовтня поліція Києва повідомила, що в аеропорту «Бориспіль» колишня народна депутатка з сестрою намагалися використати підробні COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Пізніше з’ясувалося, що йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру.

Повідомлялось, що підробні документи вилучили і відкрили за фактом кримінальне провадження.