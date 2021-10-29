Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру через підробний COVID-сертифікат – голова МВС

Ексдепутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручено підозру за використання підробного COVID-сертифікату, з яким вони намагалися потрапити в Україну, повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Хочу наголосити, всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність. Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин», – написав Монастирський.

Він зазначив, що по всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести, а прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

«Лише упродовж цього тижня за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, розпочато 59 кримінальних проваджень», – зазначив Монастирський.

22 жовтня поліція Києва повідомила, що в аеропорту «Бориспіль» колишня народна депутатка з сестрою намагалися використати підробні COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Пізніше з’ясувалося, що йдеться про Надію Савченко та її сетру Віру.

Повідомлялось, що підробні документи вилучили і відкрили за фактом кримінальне провадження.