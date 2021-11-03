Заробіток по 3 млн грн щомісяця – поліція викрила чергову схему фіктивної COVID-документації

Слідчі Нацполіції викрили групу осіб у виготовленні фіктивної COVID-документації на понад три мільйони гривень щомісяця, повідомляє сайт Нацполіції.

«Фігуранти підшукували «клієнтів» на території Львівської та Запорізької областей. Один міжнародний сертифікат коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест – 600 гривень. Підроблені COVID-документи «ділки» відправляли «клієнтам» через поштові відділення, а грошові кошти отримували на власні банківські картки. 2 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів у Львові. При проведенні слідчих дій слідчі та оперативники виявили і вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію», – йдеться в повідомленні.

За даними слідчих, учасники схеми щомісяця виготовляли близько тисячі сертифікатів про вакцинацію та майже дві тисячі негативних ПЛР-тестів.

Наразі триває досудове розслідування.

«Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Тривають подальші процесуальні заходи для повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжних заходів», – повідомили у поліції.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція зареєструвала майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки COVID-документації.