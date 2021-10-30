Рівненщина: власниці турфірми загрожує 5 років в’язниці за підробку ПЛР-довідок

У Рівненській області поліція викрила власницю турфірми, яка виготовляла для клієнтів підробні довідки про ПЛР-тести. Про це повідомили у поліції.

«Злочинну діяльність власниці агенції — 33-річної рівнянки викрили кіберполіцейські та спільно зі слідчими Рівненського РУП за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури задокументували. Поліцейські встановили, що підробні довідки власниця турфірми виготовляла для клієнтів, яким готувала документи для туристичної поїздки. Видавала їх від імені однієї з рівненських лабораторій, яка нібито проводила обстеження. Вартість довідки про проходження громадянами ПЛР-тестування на відсутність захворювання входила у загальну суму туру», – мовиться у повідомленні.

Під час обшуку у приміщенні агенції правоохоронці виявили сім підробних довідок про відсутність СOVID-19 з майбутніми датами. Ще близько десятка таких довідок виявили у комп’ютері.

«Слідчі вилучили усю документацію та дві одиниці комп’ютерної техніки. За результатами призначених експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення 33-річній рівнянці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України», – заявили у поліції.

За цією статтею власниці турфірми загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.