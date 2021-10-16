Через підробні COVID-документи розпочаті три кримінальні провадження проти лікарів – Ляшко

Поліція почала три провадження через підробку документів COVID-документів. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він визнав, що випадки шахрайства з такими документами трапляються.

«Шахрайство є. І з шахрайством треба боротися. Я не можу сказати, що в нас країна, в якій немає шахраїв. Є шахраї і є результати тих спецоперацій, які сьогодні проводить Нацполіція України, СБУ. Вони виявляють факти, як шахраї, які користуються типу печатками, бланками закладу, і видають підробні документи, так і недоброчесність серед медичних працівників. І там, де зафіксовані такі факти, відразу розпочинаються кримінальні справи, ці лікарі відсторонюються від роботи. Є вже факти звільнення», – зазначив Ляшко.

За його словами, наразі йому відомо про три кримінальні провадження

«Зараз фактів багато зафіксованих. Слідство ведеться по факту. Я точно знаю про три випадки, де розпочаті кримінальні провадження, і де головний лікар ухвалив рішення про відсторонення цього працівника, який свідомо порушував», – заявив міністр.

Цього тижня Служба безпеки України повідомила, що заблокувала чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19. За даними СБУ, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки «прибуток» ‒ понад 500 тисяч гривень.

Раніше у Павлограді Дніпропетровської області суд оголосив вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів.