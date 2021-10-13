По 500 тис грн щомісяця – СБУ викрила схему підробки ПЛР-тестів

Служба безпеки України повідомила, що заблокувала чергову схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на COVID-19. Незаконну схему викрили на Харківщині.

«Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, у тому числі міжнародного зразка. Як встановили співробітники СБУ, організували оборудку двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією. Під час продажу закордонних турів зловмисники пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19. Клієнти використовували фальсифіковані документи для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки «прибуток» ‒ понад 500 тисяч гривень.

«У ході проведених обшуків у медлабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності. Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми», – вказали в СБУ.

Нещодавно уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та користування підробленими COVID-сертифікатами.

Раніше у Павлограді Дніпропетровської області суд оголосив вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів.