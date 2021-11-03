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Новини | Коронавірус

У МОЗ відреагували на акції противників вакцинації: «насмішка над медиками і родичами померлих»

«Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють», – заявив Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розкритикував акції противників вакцинації в Києві, заявивши, що вони є «насмішкою» над медиками і родичами тих, хто помер від COVID-19.

«Це, на мій погляд, є насмішкою над нашими медиками і над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз. Не вірте фейкам. Не слухайте порад у соцмережах. Користуйтеся лише перевіреною інформацією», – заявив Ляшко 3 листопада на онлайн-брифінгу.

Міністр закликав українців вакцинуватися від коронавірусу.

3 листопада в центрі Києва проходить акція протесту проти вакцинації від COVID-19, учасники якої вранці перекривали рух автотранспорту, зокрема, на вулиці Грушевського.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили понад 23 тисячі нових випадків COVID-19, 720 людей померли.

У МОЗ наголошують, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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