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Новини | Коронавірус

В Україні виявили понад 23 тисячі нових випадків COVID-19, 720 людей померли

Протягом дня 2 листопада шпиталізували 5 935 людей

В Україні за минулу добу виявили 23 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 406 дітей і 421 медпрацівник, повідомило вранці 3 листопада Міністерство охорони здоров’я.

Протягом дня 2 листопада шпиталізували 5 935 людей, 11 937 – одужали, 720 людей померли, було проведено понад 157,5 тисяч тестувань.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558), Харківській (1374) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,97 мільйона людей, 69 447 – померли.

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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