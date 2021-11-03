У США остаточно схвалили вакцину Pfizer для дітей від 5 років

США можуть почати робити щеплення від COVID-19 дітям віком від 5 до 11 років вакциною Pfizer-BioNtech, заявили органи охорони здоров’я 2 листопада, давши остаточний дозвіл на вакцинацію молодшої вікової групи.

Директор Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі схвалила використання дитячої дози, що становить одну третю дози, передбаченої для вікової групи від 12 до 17 років і дорослих.

Рішення відкриває шлях для початку щеплення дітей віком від 5 до 11 років вже з 3 листопада. За оцінками, 28 мільйонів дітей у США можуть бути вакциновані.

Президент Джо Байден назвав цей крок «важливим кроком вперед» у боротьбі з пандемією.

Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина показала 90,7-відсоткову ефективність проти коронавірусу в клінічному дослідженні у дітей віком від 5 до 11 років.