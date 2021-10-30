США: регулятор схвалив щеплення дітей від 5 років вакциною Pfizer

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) дозволила щеплення дітей віком від 5 до 11 років вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer / BioNTech.

«Дозвіл базується на ретельній та прозорій оцінці даних FDA, яка включала думку експертів незалежного консультативного комітету, які переважною більшістю голосів проголосували за надання вакцини дітям цієї вікової групи», – мовиться у повідомленні відомства.

Зокрема, за даними регулятора, вакцина на 90,7% ефективна у запобіганні COVID-19 у дітей віком від 5 до 11 років.

У дослідженні безпечності препарату брали участь близько 3100 дітей вказаної вікової групи. Побічних ефектів від вакцини не виявили.

Консультативний комітет з практики імунізації Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) збереться наступного тижня для обговорення подальших клінічних рекомендацій щодо вакцинації.