МОЗ: в Україні зробили понад 18 мільйонів щеплень від COVID-19

В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили понад 18 мільйонів щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, 2 листопада вакцинували 310 439 людей: понад 229 тисяч отримали першу дозу вакцини, повністю імунізовані – більше ніж 81 тисяча.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримали понад 10,6 мільйона людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 7,6 мільйона.

У МОЗ наголошують, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.