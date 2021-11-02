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Новини | Коронавірус

Київ: поліція здійснила 726 перевірок у перший день дії «червоного рівня»

Поліція під час першого карантину в Києві, березень 2020 року (ілюстраційне фото)

Поліція здійснила 726 перевірок дотримання карантинних обмежень протягом дня 1 листопада, повідомляє пресслужба відомства.

За повідомленням, правоохоронці перевірили 244 підприємства і склали 18 адміністративних протоколів за порушення карантину.

Також перевірка пройшла в 482 громадських транспортних засобах, за її підсумками склали 20 адмінпротоколів та винесли 234 адміністративні постанови за перебування в громадському транспорті без засобів захисту.

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З 1 листопада у Києві заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання.

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