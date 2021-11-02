Сьогодні метро та кілька маршрутів наземного транспорту у Києві працюватимуть на годину довше

Сьогодні метро та низка маршрутів наземного громадського транспорту працюватимуть у Києві на годину довше через футбол.

Як інформує Київський метрополітен, у ніч на 3 листопада через проведення на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Барселона» (Іспанія), роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.

Повідомляється, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Початок гри о 22:00.

Крім того, на сайті КМДА є перелік маршрутів наземного громадського транспорту, які через футбол також подовжать роботу.

З 1 листопада у Києві заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання.