Кличко: фахівці прогнозують локдаун у Києві не менше ніж на місяць

За оцінками і прогнозами фахівців, локдаун у Києві може тривати щонайменше протягом місяця, а пік чергової хвилі захворюваності на COVID-19 у столиці України – ще попереду, заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що дуже складний період може тривати щонайменше протягом місяця. Але, якщо через два-три тижні ми побачимо, що захворюваність піде на спад, якщо ми підійдемо до критеріїв «помаранчевої» зони, відповідно до цього, комісія з надзвичайних ситуацій міста буде ухвалювати рішення про послаблення деяких обмежень. На сьогодні, на жаль, такої тенденції поки немає. І піку захворюваності, як зазначають фахівці, вірусологи, лікарі, ми ще не досягли. Тому ще раз звертаюся до всіх: будьте обережними, дотримуйтесь ключових правил безпеки і вакцинуйтеся», – заявив Кличко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, сьогодні в Києві підготовлені понад шість тисяч ліжок для хворих на COVID-19.

«Ми продовжуємо збільшувати їх кількість. Лікарні заповнені на 70 відсотків, ліжок із киснем заповнено майже 80%. Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Тобто з киснем проблем наразі немає. Але, тим не менш, є загроза: в разі збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, я не виключаю, що можуть бути проблеми. Поки що ситуація складна, але стабільна і контрольована. Головне – аби не сталося інфекційного вибуху, коли кількість хворих перевищуватиме кількість ліжок в лікарнях. Це може призвести до колапсу медичної системи», – наголосив мер.

За його словами, нині 99% госпіталізованих із важким перебігом хвороби у медзакладах Києва – невакциновані пацієнти.

«Реанімації в лікарнях столиці вже майже заповнені. Місця ще є, але ми підходимо до критичної межі», – сказав Кличко.

У Києві з 1 листопада встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З цього дня почала діяти низка обмежень, встановлених комісією з питань ТЕБ і НС Київської міської державної адміністрації.