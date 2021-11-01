Київ із 1 листопада переходить у «червону» зону. Список обмежень

У Києві з 1 листопада встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Від сьогодні починає діяти низка обмежень, встановлених комісією з питань ТЕБ і НС Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, заборонено:
- перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від згаданої хвороби;
- перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;
- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» COVID-сертифікат; або документ про одужання.
- перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я й освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту і на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше від одного метра;
- роботу закладів громадського харчування, крім доставки і замовлень на винос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів і робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України ті їхніх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання);
- проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів із госпіталізації, крім низки невідкладних і термінових випадків.
Згідно з рішенням, заклади освіти Києва з 1 листопада мають перейти на дистанційний режим.
Дитячі садки можуть працювати за умови, якщо всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Станом на 1 листопада в «червоній» зоні епідемічної небезпеки, крім Києва, перебуває 15 областей України.
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