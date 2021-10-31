Київ: Кличко каже, що транспорт не зупинятимуть, але будуть «рейди» з перевірки сертифікатів

Громадський транспорт у Києві наразі не планують зупиняти, але користуватися ним можна тільки за умови вакцинації. Про це заявив мер міста Віталій Кличко в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода.

Кличко вказав на те, що міська влада перевела навчальні заклади на дистанційне навчання через поширення коронавірусної хвороби. Дитячі садки працюють за умови стовідсоткової вакцинації співробітників.

«Закривати транспорт ми не будемо. Але пересування містом виключно за наявності вакцинації. Це ключова умова. Кожну людину ми не зможемо перевірити, але будемо робити рейди. І ті люди, які нехтують ключовими правилами, будуть оштрафовані. Вибачте, будь ласка, ми повинні змушувати людей дотримуватися всіх правил», – сказав мер.

Він, втім, підтвердив, що спеціальних перепусток до громадського транспорту, які використовувалися в столиці раніше, наразі не впроваджуватимуть:

«Спецперепусток не буде. Я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо. Але рейди перевіряючі щодо дотримання певних правил будуть однозначно».

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В Україні впродовж цього тижня були зафіксовані рекордні за весь час пандемії показники захворюваності і смертності. Київ із 1 листопада переходить до обмежень, які відповідають рівневі «червоної» зони, – зокрема, до транспорту пускатимуть лише з даними про вакцинацію або негативним тестом на COVID-19, а школярі навчатимуться дистанційно.