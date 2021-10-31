COVID-19: ще понад 177 тисяч людей зробили щеплення в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що напередодні 177 765 людей вакцинувалися в Україні проти COVID-19.

За даними МОЗ, одну дозу отримали 133 251 людина, повністю імунізовані – 44 514 людей.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу – 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 577 773 щеплення. 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані», – йдеться в повідомленні.

Україна перебуває в аутсайдерах у Європі за кількістю вакцинованих громадян (у відсотках від числа дорослого населення).