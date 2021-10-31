Сертифікат у «Дії» про вакцинацію тепер можна отримати без підтвердження по фото – Мінцифри

Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у застосунку і на порталі «Дія», повідомляє сайт Міністерства цифрової трансформації.

«Тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема, і «Дія.Підпис», для якого було треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо буде згоди користувача. Створення сертифікату без підпису вже доступно в останньому оновленні застосунку, тож оновіть його. Відтепер українцям не потрібно мати е-підпис для того, щоб згенерувати COVID-сертифікат, як на порталі, так і у застосунку Дія – достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID», – поясниили у міністерстві.

Для того, щоб отримати сертифікат у застосунку «Дія», повинна бути ID-картка чи біометричний закордонний паспорт. У іншому випадку, це можна зробити на порталі.

Щоб згенерувати сертифікат у застосунку, необхідно:

Авторизуватися;

Натиснути «Послуги» та обрати пункт «COVID-сертифікати» – «Отримати сертифікат»;

Поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

Щоб згенерувати сертифікат на порталі, необхідно:

Авторизуватися;

У меню «Послуги» натиснути пункт «Здоров’я», а потім – «COVID19-сертифікат про вакцинацію»;

Дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

Раніше уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та користування підробленими COVID-сертифікатами. У МОЗ заявляли: українцям, що свідомо використовують фейки, загрожує штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі.