Для виготовлення спецквитків для транспорту Києва бюджетні кошти не залучали – КМДА

Виготовлення спеціальних квитків для користування громадським транспортом у Києві оплачувалося коштом благодійників – про це Радіо Свобода повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Як нагадують у відомстві, спеціальний квиток для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури запровадили на виконання рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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«Виготовлення вищезазначеного квитка забезпечувалося в рамках надання структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) благодійної допомоги для подолання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Кошти з міського бюджету на виготовлення спеціальних квитків не використовувалися», – йдеться у відповіді.

За даними КМДА, кількість перепусток визначили «з досвіду попереднього локдауну в 2020 році», коли їх видали 400 тисяч. Цьогоріч департамент видав 500 тисяч перепусток.

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«Наразі інформація про додаткову видачу спецперепусток для проїзду в громадському транспорті в Департаменті транспортної інфраструктури відсутня», – йдеться у відповіді.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Спершу планувалося, що він триватиме до 16 квітня, але згодом дію обмежувальних заходів подовжили до 30 квітня.