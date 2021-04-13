В офісі та павільйонах ВДНГ у Києві проходять обшуки – СБУ

Служба безпеки та Нацполіція проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ (Національний комплекс «Експоцентр Україна») у Києві, а також за місцями проживання менеджменту установи, повідомили Радіо Свобода у пресслужбі СБУ.

«Співробітники СБУ та Нацполу проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ, а також за місцями проживання топ-менеджменту установи. Обшуки проводяться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем)», – заявили в СБУ.

У пресслужбі зазначили, що наразі здійснюються заходи з документування можливих протиправних дій з боку посадових осіб Національного комплексу «Експоцентр Україна» (об’єкт Державного управління справами).

У пресслужбі ВДНГ розповіли, що слідчі підозрюють керівництво ВДНГ в особі генерального директора Євгена Мушкіна у начебто зловживанні власним службовим становищем та одержанням неправомірної вигоди за передачу в оренду державного майна.

«Ми вважаємо ці дії такими, що шкодять репутації комплексу та порушують права його керівництва… Минулої п’ятниці Експоцентр нарешті закрив усі податкові зобов’язання перед державою, що накопичувались протягом 12 років, сплативши близько 40 млн грн у державну казну. Наразі податковий борг ВДНГ дорівнює 0 грн. Це сталося здебільшого завдяки вдалому менеджменту й тому, що протягом останніх років ключові показники діяльності ВДНГ покращились», – мовиться на офіційному сайті ВДНГ.

У пресслужбі ВДНГ додали, що ведуть прозору звітність щодо витрат всіх коштів.