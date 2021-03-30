СБУ проводить обшуки в осіб, причетних до організації «Український вибір» Медведчука

Служба безпеки України проводить обшуки в осіб, причетних до громадської організації «Український вибір», повідомила СБУ в коментарі Радіо Свобода.

Організація пов’язана з одним з лідерів політичної сили «Опозиційна платформа – За життя», народним депутатом Віктором Медведчуком.

Служба безпеки на своєму сайті повідомила, що проводить слідчі дії щодо членів ГО «Український вибір».

«Сьогодні у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи», – заявили в СБУ.

У відомстві розповіли, що в ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополі.

«Український вибір» наразі не коментував нові обшуки.

25 березня СБУ повідомила про обшуки в рамках розслідування дій представників громадської організації «Український вибір» в їхній участі в анексії Криму. У відомстві заявили, що представники організації «обґрунтовано підозрюються» у сприянні в 2014 році проведенню незаконного референдуму і псевдовиборів у Криму.

За даними слідства, організатори ГО до 2017 року імітували ліквідацію осередків на півострові, а насправді «організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України». В СБУ повідомили про кримінальне провадження за статтею «службове підроблення».

Офіс генерального прокурора поінформував, що підозру повідомили трьом учасникам «Українського вибору».

У партії «Опозиційна платформа – За життя» у зв’язку з обшуками заявили про «політичні репресії і зведення рахунків з політичними опонентами».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.